Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklilerinin zam oranları da netleşmeye başladı.

Memur ve memur emeklisi maaşlarına, toplu sözleşmedeki zam oranına ek olarak 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark yansıyor. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zam oranı yüzde 7 olarak açıklanmıştı.

TÜİK verilerine göre dört aylık 31,71'lik oran dikkate alındığında memura şimdiden yüzde 24,71'lik zam imkanı doğdu. Son rakam mayıs ve haziran ayındaki enflasyon verileriyle netleşecek.

SGK emeliklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Son hali temmuz ayında netleşecek olan emekli maaş zammı ise bu ay itibarıyla yüzde 31,71'i buldu.