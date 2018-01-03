ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belirlendi.

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.

Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı da alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

2017 enflasyonu belli oldu2017 enflasyonu belli oldu

Dolar enflasyon sonrası yatayDolar enflasyon sonrası yatay

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.