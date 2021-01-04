Memur ve emekliye yüzde 4,36 enflasyon zammı

Bugün açıklanan aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon farkı zam oranı da belli oldu. Aylık bazda yüzde 1,25 artış kaydeden TÜFE sonrası 2020 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Yüzde 3'lük zamma ek olarak yüzde 4,36'lık enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Hükümet ile imzalanan toplu sözleşmede, 2021 yılınının ilk yarısı için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde kalan kısmının enflasyon farkı olarak yansıtılması düzenlenmişti.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 4,36'lik enflasyon farkıyla birlikte maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı yüzde 8,36 olacak.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı.

En düşük memur maaşı 3 bin 812 TL’den 4 bin 92 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3 bin 21 TL’ye çıkacak.