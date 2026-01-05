Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? 4c Emekli maaş farkı takvimi duyuruldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu bugün aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve memur emeklisine yüzde 18.60 zam kesinleşti. Şimdi memurlar zam farkının maaş günü hesaplara yatıp yatmayacağını sorgularken maaşlarını alan memur emeklisi ise farkların ne zaman yatacağını öğrenmeye çalışıyor.

Memur maaş farkı ne zaman yatacak?

Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Yüzde 18'lik zam oranının Ocak 15'te hesaplara yatması bekleniyor.

Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı takvimi henüz duyurmuş değil. 4C emekli maaş farkının ocak ayı ortasında ödenmesi öngörülüyor.