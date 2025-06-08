Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Milyonlarca işçi emeklisi zam alamayabilir!

Milyonlarca işçi emeklisi, memur ve memur emeklisinin gözünün yılın ikinci zammında belirleyici olacak haziran enflasyonuna çevrildi.

Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı yapılıyor.

Türkiye İstatik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ocakta 5,03, şubat 2,27, mart 2,46, nisan 3,00 ve mayıs yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyon ise 15,09 oldu.

Böylece işçi emeklilerin alacağı zam 5 aylık veride yüzde 15,09 oldu.

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zam tablosu

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6 ikinci altı ayı için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.

Memur ve memur emeklisinin maaş hesabına göre; mayıs ayı verileriyle zam oranı yüzde 8,58 enflasyon farkı ve yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla yüzde 13,58 oranına ulaştı.

Memur, memur emeklisi ve işçi emeklisi ne kadar zam alacak?

Ancak yılın ikinci yarısındaki zam oranı haziran enflasyonu ile netleşecek. Haziran enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak.

Mayıs ayı enflasyonu piyasanın yüzde 2,10'luk tamininin çok altında, yüzde 1,53 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ise enflasyonun yüzde 1, 1,50 ve yüzde 2 gelmesi halinde oluşacak maaş tabloları şu şekilde:

Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 16,24 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 9,6 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 15,14 zam

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 16,81 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 10,2 enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 15,71 zam

Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 17,4 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 10,74 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 16,28 zam

Milyonlarca işçi emeklisi zam alamayabilir

Kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 14 bin 469 TL’ye tamamlanıyor. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığın milyonlarca emekli temmuzda yine sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak.

Eğer temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapılırsa, kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon emekli zam alamaycak.

14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa; milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.