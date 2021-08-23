Memur zam pazarlığında son gün: Anlaşma bugün açıklanacak

ANKARA (DÜNYA)

Hükümet ile memur sendikaları arasında bir süredir devam eden 2022-2023 yılına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı. Varılan anlaşma saat 14:30’da düzenlenecek törenle kamuoyuna duyurulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 2022-2023 yıllarını kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında düzenlenecek toplantıda, kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonuçları açıklanacağı kaydedildi.

3600 ek gösterge metinde yer alacak

Toplantıda maaş artışları yanı sıra çeşitli sosyal haklarla ilgili varılan mutabakatlar da açıklanacak. Bu kapsamda bazı meslekler için daha önce taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağına ilişkin hükmün, imzalanacak metinde yer alacağı kaydediliyor.

Hükümet, memur ve memur emeklisi için 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artı enflasyon farkı önerdi. Hükümetin 2023 için önerisi ise ilk 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı şeklindeydi.

Buna karşılık memur sendikaları ise taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

KESK'ten 'oldubitti' uyarısı

Öte yandan KESK yazılı bir açıklama yaparak süreci eleştirdi. Açıklamada ücret yanı sıra sosyal ve diğer haklarda yapılacak düzenlemelerin bilgisizliğini işaret edilerek "Kısacası 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi yeni bir oldubitti durumu ile karşı karşıyadır.

KESK olarak bir kez daha uyarıyoruz. Resmi enflasyon rakamlarına dayalı her maaş artışı hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçileri için yeni kayıplara kapı açmaktır." denildi.