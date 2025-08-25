Memur zammı için Hakem Kurulu 3. kez toplandı

Kamu Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranını belirlemek üzere bugün üçüncü kez toplandı.

Kurul, dün gerçekleştirdiği ikinci toplantıda zam oranını gündemine almadı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcıları düzeyinde katılırken, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri de yer aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede konfederasyon temsilcileri taleplerini gerekçeleriyle anlattı, üçüncü toplantıya zam teklifiyle gelinmesini istedi.

Kurul bugün üçüncü kez toplanacak. Nihai kararın ise 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar açıklanması gerekiyor.

Hükümet, son teklifinde taban aylığa bin liralık iyileştirmenin yanı sıra, 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+4 zam önermişti. Memur-Sen ise gelecek yıl için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 oranında artış talep ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunduğunu, 11 hizmet kolunun tamamında mali ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Kamu İşveren Heyeti’nin “emeği önceleyen ve mali disiplini gözeten bir yaklaşım” sergilediğini vurguladı.