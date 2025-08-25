Memur zammı için Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı sona erdi

Kamu Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranını belirlemek üzere bugün üçüncü kez toplandı.

Kamu Hakem Kurulu'nun sona eren üçüncü görüşmesi bugün 2.5 saat sürdü. Dördüncü toplantının yarın saat 14.00'te yapılacağı ifade edildi.

Hükümet, son teklifinde taban aylığa bin liralık iyileştirmenin yanı sıra, 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+4 zam önermişti. Memur-Sen ise gelecek yıl için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 oranında artış talep ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunduğunu, 11 hizmet kolunun tamamında mali ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Kamu İşveren Heyeti’nin “emeği önceleyen ve mali disiplini gözeten bir yaklaşım” sergilediğini vurguladı.