Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen kritik toplantı, saat 18.30'da başladı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık maaşlarını doğrudan etkileyecek kritik karar açıklandı.

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu. Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için 4 zam teklifinde bulundu.

Bakan Işıkhan’ın açıkladığı teklife göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması öngörülen artış oranları şöyle:

2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11,

ikinci altı ayı için yüzde 7,

2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4,

ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca, 15 Ağustos 2025 itibarıyla uygulanmak üzere memurların maaşlarına 1.000 TL tutarında taban aylık artışı yapılmasına ilişkin daha önce sunulan teklifin de korunduğu bildirildi.

Hükümet ne teklif etti, sendikalar ne istedi?

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 12 Ağustos'ta ilk zam teklifini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu teklife göre;

• 2026 yılının ilk altı ayı için %10, ikinci altı ayı için %6

• 2027 yılının ilk altı ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerilmişti.

Ancak bu teklif, masada yetkili konumda olan Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti.

Memur-Sen'in talepleri arasında;

• 2026 yılı için toplam %88

• 2027 yılı için ise %46 zam oranı bulunuyor.

Ayrıca konfederasyon, bu oranların yanı sıra taban aylığa zam, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve kira yardımı gibi ek talepleri de masaya taşımıştı. Talepler arasında 2026'da taban aylığa 10.000 TL, 2027'de ise 7.500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL'ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı gibi maddeler yer alıyor.