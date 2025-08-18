Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam pazarlığında gözler, hükümetin bugün sunacağı son teklife çevrildi. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan ilk teklifleri yetersiz bulan milyonlarca memur, bugün ülke genelinde eylemler düzenlemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek olan kritik toplantı, saat 18.30'da başlayacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuç, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık maaşlarını doğrudan etkileyecek.

Hükümet ne teklif etti, sendikalar ne istiyor?

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 12 Ağustos'ta ilk zam teklifini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu teklife göre;

• 2026 yılının ilk altı ayı için %10, ikinci altı ayı için %6

• 2027 yılının ilk altı ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerilmişti.

Ancak bu teklif, masada yetkili konumda olan Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti.

Memur-Sen'in talepleri arasında;

• 2026 yılı için toplam %88

• 2027 yılı için ise %46 zam oranı bulunuyor.

Ayrıca konfederasyon, bu oranların yanı sıra taban aylığa zam, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve kira yardımı gibi ek talepleri de masaya taşımıştı. Talepler arasında 2026'da taban aylığa 10.000 TL, 2027'de ise 7.500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL'ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı gibi maddeler yer alıyor.