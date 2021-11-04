Memur zammı ne kadar olacak? 2022 memur maaşları

Memur maaşları için uygulanacak zam belli oldu. Memur zammı görüşmeleri hükümet ile sendikalar arasında yapılırken, bu görüşmeler sonucunda 2022 ve 2023 yıllarında uygulanacak memur zammı belirlendi.

Görüşmelerden çıkan sonuca göre, memur maaşı ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı oldu.

2023'te ise ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ay için ise yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.

En düşük memur maaşı

Görüşmelerin ardından en düşük memur maaşı 4 bin 460 lira 74 kuruşutan, 4 bin 837 lira 67 kuruşa yükseldi. En yüksek memur maaşı ise 18 bin 537 lira 98 kuruştan, 20 bin 104 lira 44 kuruşa yükseldi.