Memur zammında uzlaşma için son gün

Mehmet KAYA

Kamuda çalışan memurları ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmelerde uzlaşmada için verilen süre bugün doluyor. Taraflar bugün saat 24:00’a kadar uzlaşacaklar ya da uzlaşmazlık tutanağı tutulacak.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık; hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

Uzlaşı olmaması durumunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor.

DÜNYA’nın soruların yanıtlayan SAĞLIKSEN Başkanı Semih Durmuş, “Başkanımız, başkanlarımız, teknik ekipler her düzeyde görüşmeler sürüyor. Bir toplusözleşme imzalanması için zorluyoruz. Uzlaşma çıksın istiyoruz. Ancak istediğimiz noktaya gelebilmiş değiliz” dedi.

Geçen dönemin de hakem heyetine gittiğini hatırlatan Semih Durmuş, çalışanları mutlu edecek bir ücret üzerinde arayışta bulunduklarını, ikinci bir dönem için tekrar hakem heyetinde çözülecek bir sözleşmenin hak kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

Sağlık çalışanları açısından da salgında çok ağır şartlarda görev yapılan bir dönemin geride bırakıldığını vurgulayan Durmuş, “Bu dönemde, eleştirilerimiz hep daha iyi hizmetin sunulması yönünde oldu. Ancak sağlık çalışanlarını ücretler ve sosyal haklar bakımından çok mağdur olduğu da ortada” dedi.