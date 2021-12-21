Memura vergi muafiyeti olacak mı?

Aralık ayıyla başlayan asgari ücret görüşmeleri tamamlanırken, hem asgari ücret belirlendi hem de vergi muafiyeti konusunda adımlar atıldı. Yapılan düzenleme ile asgari ücrette vergi muafiyeti uygulanacağı açıklandı. Ardından ise bu düzenlemenin kapsamı genişletilerek vergi muafiyeti asgari ücrete kadar olan kazançlarda uygulanacağı duyuruldu.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılacağını duyurdu. Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Elitaş, vergi istisnasının 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacağını açıkladı. Vergi istisnasının toplam maliyetinin 37 milyar 600 milyon TL olacağı belirtildi.

AGİ yürürlükten kalkacak

Diğer yandan bu süreçte Asgari Geçim İndirimi ise yürürlükten kalkacak. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kalkacak. Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisi istisnası kapsamına alınacak.