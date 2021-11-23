Memura zam ne kadar olacak? Kamu-Sen'den ek zam talebi

Memura zammın ne kadar olacağı merak edilirken, 2019'da yapılan görüşmelerde zam oranı 3+3 olarak belirlenmiş, ayrıca enflasyon farkı da her 6 aylık dönem için bu rakama eklenmişti. Ancak artan enflasyon ve alım gücünün azalması nedeniyle memurlar, zam konusunda yapılacak açıklamaları ve atılacak adımları takip etmeye devam ediyor. Bu süreçte memura zam konusunda Kamu-Sen'den bir talep geldi.

Memura ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçen yıl yüzde 4+4, bu yıl ise yüzde 3+3 zam yapıldığını anımsatırken, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun karar verdiği bu sözleşmeyle memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını ifade etti.

Kahveci açıklamasında, "Bu dönemde TÜİK'in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, gıda yüzde 20, ev eşyası yüzde 18, sağlık harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira yükseldi. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalıyor. Aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyüyor." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun toplumu olumsuz etkilediğinin altını çizen Kahveci, ""6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Gerek açıklanan resmi enflasyon gerekse yatırım araçları karşısında memur maaşlarının eridiği ve yapılan artışların yetersiz kaldığı açık. Son dönemde birçok ürün ve hizmete yapılan fahiş zamlar, desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerin başında maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerinin olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanması ve kamu görevlilerine aylık 1000 lira ek zam verilmesi zorunlu hale gelmiştir." dedi.