Memurdan öğretmene, polisten doktora... Temmuzda kim ne kadar maaş alacak?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranı da belli oldu.

TÜİK, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,37, yıllık bazda ise yüzde 35,05 olduğunu duyurdu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 16,57 ise olarak açıklandı.

Toplu sözleşme zamları ile birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammı da yüzde 15,56'ya ulaştı.

Memurların zamlı maaşı ne kadar oldu?

Açıklanan rakamlara göre, en düşük memur maaşı da 50 bin 534 TL’ye yükseldi. Öte yandan, öğretmenler, doktorlar, polis memurları, mühendisler ve diğer kamu çalışanlarının Temmuz ayında alacağı yeni maaşlar da netleşti.

İşte memurların temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar şöyle:

Şube Müdürü (1/4)

Mevcut maaş: 66.329,49 TL

Zamlı maaş: 76.650,36 TL

Memur (9/1)

Mevcut maaş: 45.527,28 TL

Zamlı maaş: 52.611,32 TL

Uzman Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 58.643,75 TL

Zamlı maaş: 67.768,72 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 52.906,77 TL

Zamlı maaş: 61.139,72 TL

Başkomiser (3/1)

Mevcut maaş: 65.070,21 TL

Zamlı maaş: 75.195,13 TL

Polis Memuru (8/1)

Mevcut maaş: 58.910,97 TL

Zamlı maaş: 68.077,52 TL

Uzman Doktor (1/4)

Mevcut maaş: 109.162,03 TL

Zamlı maaş: 126.106,28 TL

Hemşire (5/1)

Mevcut maaş: 53.437,77 TL

Zamlı maaş: 61.740,54 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 67.653,51 TL

Zamlı maaş: 78.178,00 TL

Teknisyen (11/1)

Mevcut maaş: 47.195,92 TL

Zamlı maaş: 54.539,51 TL

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 96.346,06 TL

Zamlı maaş: 111.337,51 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

Mevcut maaş: 63.848,04 TL

Zamlı maaş: 73.827,93 TL

Vaiz (1/4)

Mevcut maaş: 55.303,39 TL

Zamlı maaş: 63.990,03 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 63.609,03 TL

Zamlı maaş: 73.506,60 TL

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Memurlar zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını da merak ediyor. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alabilecekler.