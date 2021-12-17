'Memurlar da asgari ücret kadar zam bekliyor'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, dün yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından memurların, 6. Dönem Toplu Sözleşme'ye yapılacak olan "ek protokolü" beklediğini belirtti.

Balık, protokolün enflasyon dikkate alınarak ve tüm memur sendikalarının katılımıyla yapılması gerektiğini belirtti.

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Balık şunları söyledi:

“Kamu çalışanları da asgari ücrete yapılan zam kadar zam beklentisine girdiler. AKP, asgari ücretliye verdiği yüzde 50 oranındaki ücret artışıyla gerçek enflasyonun yüzde 51 olduğunu kabul etmiş oldu. Dolayısıyla kamu çalışanlarına da yüzde 51 oranında ücret artışı yapılmalı. Ancak bu dünün rakamlarıylaydı. Bugünün rakamlarına bakılırsa yüzde 52,53 diye gidecek.

Bugün yetkili konfederasyon Memur-Sen yandaşlığı bırakıp derhal ek protokol hazırlığına başlamalı. Ek protokol yalnızca Memur-Sen’in katılımıyla değil tüm konfederasyonların katılımıyla gerçekleşmeli ve gerçek enflasyon oranında bir protokol yapılmalı. Bugün için yüzde 51 civarında zam olmalı ama gelecek aylar da hesaba katılarak her ay kamu çalışanlarının maaşına ek zam yapılması gerekiyor. Bugün 6 aylık bir zam yapıldığında bir ay sonra onun geçerli olmadığını göreceğiz

Ek protokolün 15 Ocak maaşlarına yansıması gerekiyor. Yoksa gerçekten ülkede ciddi kaos çıkacak. Kamu çalışanları ciddi anlamda borçluluk yaşayacak, kredi kartları patlayacak, ev kiraları patlayacak, yaşam koşulları ortadan kalkacak. Ocak ayından şubat ayına memurun geçinebilmesi mümkün olmayacak diyorlar ya ekonomik OHAL ilan edeceğiz diye vatandaş da ekonomik cinnet geçirecek.”

Balık, ek protokolde gündeme alınacağı belirtilen 3600 ek göstergeye ilişkin ise, "Hükümet bunları gündeme getirmekten kaçınacaktır" dedi.

Balık, "Meselemiz 3600 meselesi değil, meselemiz emekli maaşlarının düşük olması. Bugün asgari ücretlinin emekli maaşı, öğretmenin emekli maaşı, büro çalışanının emekli maaşı, ormandaki muhafızın emekli maaşının meselesi... Bu nedenle ek gösterge sadece belirlenen 4 gruba değil tüm kamu çalışanlarına belirli oranda yükseltilmeli." diye konuştu.