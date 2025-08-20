Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor!

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetle beklenen uzlaşma sağlanamadı. Sürecin son günlerine girilirken Memur-Sen, hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacağını açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmelere dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

• 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci büyük bir stres altında işledi ve bu saat itibarıyla uzlaşmazlıkla sonuçlandı genele ilişkin hükümler. Çünkü gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil.

• Onun için başlangıçtan itibaren teklife de bu anlamda tepkimizi ortaya koyduk. Üretimden gelen gücümüzü kullandık, iş bıraktık. Çeşitli platformlardan seslendik. Maliye Bakanlığı önüne kadar yürüdük. Bu konuda üzerimize düşenin fazlasını yerine getirdik. Ama gelen teklif yükselmedi.

• Mevcut tekliflerde ücret dengesini sağlayabilecek, kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil. Onun için toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmı da hizmet kollarının iradesidir, hizmet kollarına bırakılmıştır. Konfedarasyonumuzda başkanlar kurulu toplantımızı yapacağız ve daha geniş değerlendirmeyi yapacağız.

Hükümetin teklifi neydi?

Hükümetin teklifine göre 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7; 2027 yılı için ise ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 artış öngörülüyor. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te sunulan 1.000 TL taban aylığı artışı teklifi de yinelendi.

Şimdi ne olacak?

Taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda oransal zam tekliflerini görüşecek. 11 üyeden oluşan kurul, kararını oy çokluğuyla alacak. Yasal takvime göre kurul, 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026-2027 dönemine ilişkin zam oranlarını belirleyecek. Alınan karar ise toplu sözleşme hükmünde olacak.