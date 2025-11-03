Memurlardan maaşlara ek zam talebi: Memura gelince cimri olmayın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kamu görevlilerine yeniden değerleme oranının altında olmayacak şekilde iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Ekim ayında enflasyonun yüzde 2,55 olarak açıklanmasıyla birlikte dört aylık enflasyonun yüzde 10,25’e ulaştığını belirten Yalçın, kasım ve aralık ayı enflasyonuyla kamu görevlilerinin gelir kayıplarının büyüyerek devam edeceğini söyledi.

"Kış aylarının gelmesiyle birlikte; doğalgaz kullanımı, elektrik ve diğer zorunlu harcamalarda mecburi olarak artacak" diyen Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Hakem Kurulu’nun verdiği kararın çalışanları mağdur ettiğini ifade etti.

Yalçın, yazılı açıklamasında "Geçmiş tekrarlanmasın, kamu görevlilerimiz kışın soğukluğunu ceplerinde yaşamasın istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

'Hakemin umursamaz tavrı ve yetersiz zammı' nedeniyle kamu görevlilerinin iki yıl daha kayıplarla boğuşacağını söyleyen Yalçın, kurumlarda bordro kıyaslamalarının yaygınlaştığını vurguladı.

Yalçın, "Daha şimdiden kurumlarda, odalarda, yemekhanelerde ve koridorlarda bordro kıyaslaması yapılıyor, kamu görevlilerimiz “emeğimin karşılığı bu muydu” diye haklı olarak tepki gösteriyor. Her bir kamu görevlisi işini özveriyle, sadakatle ve inanarak yapıyor. Emeği karşılığında alacağı ücretin de adaletli ve hakkaniyetli olmasını istiyor" dedi.

'İşveren alacaklarında cömert, memura gelince cimri olmamalı'

Yalçın, 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olduğunu hatırlatarak, kamu görevlilerine öngörülen yüzde 11+7’lik artışın bu oranın gerisinde kaldığını belirtti.

“Devlet alacaklarında cömert, memura gelince cimri olmamalı. Çalışanlar arasındaki ayrım, bütçede son bulmalı” diyen Yalçın, kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını adaletli şekilde alması gerektiğini söyledi.

Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:

“Alırken bol keseden, verirken boş kese gösteren sistemle adalet sağlanmaz. Kamu görevlilerine ocak ayında yapılacak artış, yeniden değerleme oranının altında olmamalıdır. Erken uyarı sisteminin feryat sesi duyulmalı, ‘iş işten geçti’ denmeden önlem alınmalıdır.”

'İmkan, zaman ve fırsat varken yanlış düzeltilmeli'

“Kamu görevlisi devletin teminatıdır” diyen Yalçın "İnsanı, emeği, alın terini değersizleştirmeye yönelik hatadan acilen vazgeçilmeli, imkan, zaman ve fırsat varken yanlış düzeltilmeli, medeniyetimizin temel taşı olan “insanı yaşatan devlet” çizgisinden ödün verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Gelirlerin rakamsal olarak arttığını ancak reel olarak düştüğünü belirten Yalçın, kamu görevlilerinin kişi başına düşen milli hasıladan hak ettiği payı tam olarak almak istediğini söyledi.

Yalçın, Memur-Sen'in 8. Dönem Toplu Sözleşme masasında işverenin yapıtığı hatayı düzeltmesini ve çalışanlar arasında huzurun tekrar sağlanmasını beklediklerini vurguladı.