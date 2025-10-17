SON DAKİKA: MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 2026 | 2026 yılı memur saatlik fazla mesai ücreti ne kadar? Memurlar için 2026 yılı saatlik mesai ücreti kaç TL?

2026 yılı bütçe teklifinde memurların fazla mesai ücretlerine ilişkin detaylar belli oldu. Yeni yılda kamu çalışanlarının fazla mesai ödemeleri yüzde 30’a yakın oranda artırılırken, bazı kadrolarda görev yapan personele özel ek ödeme oranları da güncellendi.

Memurların 2026 yılında fazla mesai ücreti ne kadar oldu?

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, memurların saatlik fazla mesai ücreti yüzde 29,3 oranında artırılacak. Böylece 2025’te 12 lira 80 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2026’dan itibaren 16 lira 55 kuruş olacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil personele ayda 90 saate kadar, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarındaki şoförlere ise 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Ayrıca bakanlık kurulları, genel müdürlükler, valilikler, kuvvet komutanlıkları ve belediye başkanlıkları gibi üst düzey yöneticilerle çalışan personele, ayda 90 saate kadar 17 lira 60 kuruş fazla mesai ödemesi yapılacak. Her makam için toplam aylık sınır ise 450 saat olacak.

Yurt ve eğitim personeline özel düzenleme

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan, fazla çalışma karşılığında izin kullanamayan personele, ayda 90 saate kadar saat başına 16 lira 55 kuruş ek ödeme yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki okullar ve bu kurumlarla bağlantılı meslek yüksekokullarında görev yapan idari personele ise ayda 100 saate kadar fazla mesai ücreti verilecek. Bu kapsamda yapılacak ödeme, saat başına 28 lira 20 kuruş olacak.

Yurt içi gündeliklerde de artış var

Yeni yılda Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yurt içi gündelik ve tazminatlar da artırıldı.

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek gündelik 715 liradan 925 liraya çıkacak. Bakanlar, milletvekilleri, komutanlar ve yüksek yargı başkanları için gündelik 686 liradan 900 liraya yükselecek. Ek göstergesi 8 bin ve üzeri olan memurlara 890 lira, En alt kademedeki memurlara ise 850 lira gündelik ödenecek.