Memurun maaş zammı belli oldu

Hükümet ile memur sendikaları arasında 2 Ağustos'tan bu yana devam eden 2022-2023 yılına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren anlaşmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıkarıldı.

Bilgin, genel hususlar konusunda uzlaşmaya varıldığını belirtirken, Memur-Sen'in seyyanen zam talebini ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneriyle karşıladıklarını açıkladı.

Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge meselesinin de bu sözleşme döneminde tamamlanacağını ifade etti.

Bilgin, sözleşmeli çalışanlarla ilgili, "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim" dedi.

Görüşmelerde neler yaşanmıştı?

Hükümet, memur ve memur emeklisi için 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artı enflasyon farkı önerdi. Hükümetin 2023 için önerisi ise ilk 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı şeklindeydi.

Buna karşılık memur sendikaları ise taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.