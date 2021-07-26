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Memurun zam talebi belli oldu

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 2022-2023 zam taleplerini hükümete iletti.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam talebinde bulundu.

Konfederasyon, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talep etti.

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