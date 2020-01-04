Memurun zamlı maaşı belli oldu

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Bu artışlarla 2020 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:

UNVANLAR Derece NET GÖREV AYLIĞI (*) 2019 Temmuz 2020 Ocak GENEL MÜDÜR 1/4 12.358 13.136 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu) 1/4 6.499 6.904 MEMUR - (Üniversite mezunu) 9/1 3.997 4.264 ÖĞRETMEN 1/4 5.005 5.328 KAYMAKAM 1. sınıf 1/4 11.350 12.021 BAŞKOMİSER 3/1 6.495 6.899 POLİS MEMURU 8/1 5.681 6.041 UZMAN DOKTOR 1/4 7.731 8.203 HEMŞİRE- (Üniversite mezunu) 5/1 4.854 5.168 MÜHENDİS 1/4 6.634 7.047 TEKNİSYEN-(Lise mezunu) 11/1 4.161 4.437 PROFESÖR 1/4 10.690 11.325 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 6.297 6.690 VAİZ 1/4 5.203 5.536 AVUKAT 1/4 6.333 6.728

(*) Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.