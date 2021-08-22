Memurun zammı bugün belli olacak
Memur ve memur emeklilerinin 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği bu akşam itibarıyla sona erecek.
Memur ve memur emeklisinin gözü hükümetten gelecek teklifte. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümetin yeni zam teklifini bugün sunması bekleniyor.
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık; hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.
Uzlaşı olmaması durumunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor.