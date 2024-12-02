Menengiç kahvesi AB tarafından tescillendi!

Gaziantep'in meşhur menengiç kahvesi, Avrupa Birliği'nce (AB) 'coğrafi işaretli ürün' olarak tescillendi. Haberi Bakan Yumaklı ve Bakan Kacır duyurdu.

Bakan Yumaklı, "Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

AB'den tescil alan 29. ürün oldu

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gaziantep menengiç kahvesinin AB'den tescil alan 29. ürün olduğuna işaret eden Yumaklı, "Eşsiz kokusu ve aromasıyla ülkemizde severek tüketilen menengiç kahvesi, sınırlarımızı aşarak Avrupa'da da tescillendi. Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

'Marka değerini yükseltmeye kararlıyız'

Bakan Kacır'da marka değeri için çalışmaya devam coğrafi işaretli ürünlerin marka değeri için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Doğal aroması ve kendine has lezzetiyle menengiç kahvemiz, Anadolu'nun dünya çapında tanınan lezzetleri arasındaki yerini aldı. Bu önemli adım, Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel Kalkınma Hamlesi ile yerel değerlerimizi dünya vitrinine taşımaya ve coğrafi işaretli ürünlerimizin marka değerini yükseltmeye kararlıyız."

66 ürün için çalışmalar devam ediyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Türkiye'nin dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, "Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 66 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Coğrafi işaretli ürünler

AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünler şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu ve Gaziantep menengiç kahvesi."