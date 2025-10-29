Mercedes-Benz’in kârı yüzde 50 düştü! Satışlar alarm veriyor

Mercedes-Benz, 2025’in üçüncü çeyreğinde kârının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31 azalarak 1,71 milyar Euro'dan (83,5 milyar TL) 1,19 milyar Euro'ya (58,1 milyar TL)) gerilediğini açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında ise tablo daha da kötüleşti: Şirketin toplam net kârı 7,8 milyar Euro'dan (380,9 milyar TL) 3,87 milyar Euro'ya (189,1 milyar TL), yani yüzde 50,3 oranında düştü.

Ciro da aynı dönemde yüzde 6,9 azalarak 32,14 milyar Euro'ya (1 trilyon 570 milyar TL) indi.

Şirket, bu düşüşün temel nedenleri arasında yüksek gümrük vergileri, azalan satış hacimleri ve verimlilik artırma önlemlerinin maliyetlerini gösterdi.

5 milyar Euro'luk tasarruf planı

Mercedes yönetimi, kârlılığı yeniden artırmak için 2027 yılına kadar üretim ve sabit giderleri yüzde 10 azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir tasarruf programı başlattı. Bu planın toplam etkisinin 5 milyar Euro (244,2 milyar TL) olacağı belirtildi.

Program kapsamında Almanya’daki dolaylı istihdam alanlarında gönüllü işten ayrılma ve tazminat uygulamaları yürürlüğe girdi.

Üçüncü çeyrekte şirketin faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kârı (EBIT) 2 milyar Euro (97,7 milyar TL) olarak gerçekleşti; geçen yıl bu rakam 2,5 milyar Euro (122,1 milyar TL) olmuştu.

Mercedes, EBIT verisinin 1,34 milyar Euro'luk (65,5 milyar TL) olağanüstü giderlerden arındırıldığını bildirdi.

Bu miktarın 876 milyon Euro'su (42,8 milyar TL) personel azaltımı ve yurtdışı maliyet kesintilerinden kaynaklandı.

Çin ve ABD’de satışlar geriledi

Dünya genelindeki ekonomik yavaşlama ve Çin-ABD pazarlarındaki zayıf talep, satışları olumsuz etkiledi.

Temmuz–Eylül döneminde Mercedes 525 bin 300 araç (otomobil ve van) sattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş anlamına geliyor.

Yılın ilk dokuz ayında toplam satış adedi 1,6 milyon araca geriledi, bu da yüzde 9’luk bir düşüş yarattı.

Otomotiv sektöründeki kriz nedeniyle Mercedes’in satışları 2024’te de yüzde 4 azalmıştı.

Şirket, mevcut küresel koşullara rağmen yıllık kâr tahmininin hâlâ geçerli olduğunu belirtiyor.