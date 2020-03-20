Mercedes üretime ara veriyor, Tofaş hızı yavaşlatıyor

20 Mart 2020

AYSEL YÜCEL



Otomotiv sektöründe koronavirüs salgını nedeniyle fabrikada üretime ara verme kararı alan firma sayısı artıyor. Ford Otosan, Toyota ve Honda’nın ardından Mercedes de Hoşdere ve Aksaray fabrikalarında üretimi geçici olarak askıya alacak. Tofaş ise Bursa’daki fabrikasında üretime devam edecek ancak '1.5 metre sosyal mesafe' kuralı uygulayacak. Bu da üretimin hızını düşürecek.



Mercedes Benz Türk, Hoşdere otobüs fabrikasında 23 Mart’ta üretime iki hafta ara verecek. Aksaray Komyon fabrikasında ise iki haftalık üretim molası 28 mart’ta başlayacak. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Mercedes-Benz Türk olarak, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldık. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda; hem çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlama hem de halk sağlığını koruma sorumluluklarımız kapsamında bu tedbir kararını zaruri olarak aldığımızı bildirmek isteriz. Mercedes-Benz Türk Yönetimi, gelişmeleri yakından takip etmektedir ve gerekli olması durumunda ek önlemler ivedilikle alınacaktır.”

Tofaş'tan 1.5 metrelik sosyal mesafe önlemi



Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 23 Mart tarihinden itibaren, üretim hatlarında 1.5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayarak, üretim hızını düşürme kararı aldıklarını açıkladı. Eroldu, "Üretim hızımız şu an itibariyle talebe yeterli olmayabilir. Durumu günlük olarak takip ederek gerekli olması halinde üretimde cumartesi günlerini devreye alabiliriz.

İlk adım Ford Otosan'dan gelmişti

İlk olarak Ford Otosan yetkilileri, hafta başında KAP'a yaptıkları açıklamada yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimlerinde değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını ve bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara verileceğini duyurmuştu. Ardından önceki gün Toyota, Sakarya’da bulunan fabrikasında üretim faaliyetinin 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında durdurucağını açıklamıştı. Honda da dün Kocaeli Şekerpınar fabrikasındai üretimi 23 Mart 2020'den itibaren iki hafta süreyle askıya alacağını duyurmuştu.