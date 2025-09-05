Merinos, kıvırcık, tahirova... TİGEM'den 3 bin 320 küçükbaş satışı

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 1800 merinos, 600 kıvırcık, 720 T. Tahirova ve 200 Kıvırcık-T. Tahirova olmak üzere 3 bin 320 küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale 18 Eylül'de

İhale, açık artırma usulüyle 18 Eylül saat 11.00'de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede muhammen bedel 27 milyon 862 bin 875 lira olarak belirlendi.