Merkel: AB'nin toparlanma için birlikteliğe ihtiyacı var

08 Temmuz 2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinden kurtulmak ve toparlanmak için Avrupa Birliği'nin (AB) birlikteliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Merkel, AB Konseyi'nin başkanlığını yapan Almanya'nın bu krizi aşabilmek için birlik üyelerine yardım etmeye kararlı olduğunu ve üyelerden de "iyi işbirliği" beklediğini söyledi.

Merkel, daha önce AB'nin uzun dönem bütçesi ve toparlanma fonları üzerinde anlaşmaktan "çok uzak" olduğunu söylemiş, bunun üzerine Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bir "bütçe pazarlığı odası" kurarak üyelerin bütçe görüşmelerinde bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olunacağını açıklamıştı.