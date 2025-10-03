Google Haberler

Merkez, 94 yaşında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faaliyete başlamasının 94. yıl dönümünü kutluyor. Kuruluş konusunun ilk kez ele alındığı 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde, özellikle “milli devlet bankası” kurulması fikri üzerinde duruldu.

Birinci Dünya Savaşı sonrası, ülkelerin ken­di para politikalarını bağımsız olarak belirlemele­ri yönündeki eğilimin etkisi ve Kurtuluş Savaşı ile kazanı­lan siyasi bağımsızlığın eko­nomik bağımsızlıkla güçlen­dirilmesi amacıyla bir merkez bankası kurulması yönünde­ki çalışmaların hız kazanma­sıyla temelleri atılan merkez bankası 94 yaşında. Kuruluş konusunun ilk kez ele alındığı 1923 İzmir İktisat Kongresi’n­de, özellikle “milli devlet ban­kası” kurulması fikri üzerinde duruldu.

1927’de dönemin Maliye Bakanı Abdülhalik Renda’nın merkez bankası kurulması hakkında sunduğu kanun tas­lağı kabul edildi. Merkez Ban­kası’nın kuruluş aşamasında, diğer ülkelerin merkez ban­kalarından da görüş istendi. 1928’de dönemin Hollanda Merkez Bankası Başkanı Dr. Gerard Vissering bu kapsam­da Türkiye’ye davet edildi.

Dr. Vissering, İstanbul’daki çalışmalarını tamamlayarak “Türkiye’de Nakit İstikrarı ve Bir Merkezi İhraç Bankası Tesisi” adlı raporu hazırladı.

Raporda, hükümete bağlı olmayan, bağımsız, bir mer­kez bankasının gerekliliği­ne dikkat çekildi. Bir yıl son­ra Türkiye’ye davet edilen İtalyan uzman Kont Volpi de Türk lirasının istikrarının sağlanması için bir merkez bankası kurulmasının şart ol­duğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ar­dından hükümet, merkez ban­kası kurulmasına ilişkin ge­rekli yasal çerçevenin hazır­lanması için harekete geçti. Lozan Üniversitesinden Prof. Leon Morf’un katkılarıyla Merkez Bankası yasa tasarısı hazırlandı.

Banknot matbaası kuruldu

İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerinin hisse­dildiği 1940’lı yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Türki­ye’de de Merkez Bankası, ka­mu kesiminin finansman açı­ğını kapatmaya yönelik uygu­lamalarda bulundu.

1950’li yıllarda büyüme ve hızlı kalkınmanın finansma­nı, Merkez Bankası kaynak­larından sağlandı. Hazine’ye kısa vadeli avans imkanı ve­rilerek Banka kaynakları ka­munun kullanımına açıldı. Bu dönemde, Merkez Ban­kası için bir diğer önemli ge­lişme de 1955’te banknot matbaasının kurulması ve 1958’den itibaren banknotla­rın ülkede basılmaya başlan­ması oldu.

Etkinliğini artıran yasa 1970’de kabul edildi

Dünya genelinde İkin­ci Dünya Savaşı’ndan son­ra ortaya çıkan değişiklikle­re uyum sağlamak ve Mer­kez Bankası’nın etkinliğini artırmak amacıyla 14 Ocak 1970’de 1211 sayılı TCMB Kanunu kabul edildi. Böyle­likle tarihinde yeni bir döne­me başlayan Merkez Bankası, kısmen de olsa dönemin eko­nomi ve merkez bankacılığı alanındaki yeniliklerini yan­sıtan bir yapıya kavuştu.

1980 sonrası yapısal dönüşüm başladı

1980’lerde yaşanan eko­nomik gelişmeler, hem Tür­kiye hem de Merkez Banka­sı açısından bir dönüm nok­tası niteliğinde oldu. 24 Ocak 1980’de açıklanan kararlar ile Türkiye ekonomisinde yapısal bir dönüşüm başlatıldı. Baş­latılan finansal serbestleşme süreci ile para ve kur politika­larının TCMB tarafından pi­yasa ekonomisi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi için ge­rekli altyapının sağlanması yönünde önemli adımlar atıl­dı. Para politikası kapsamın­da, mevduat ve kredi faizleri­nin piyasa koşullarında belir­lenmesi hükme bağlandı.

2001’de araç bağımsızlığı sağlandı

Merkez Bankası’nın 1995- 1999’da izlediği politika, fi­nansal piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelikti. Enflas­yonun kontrol altına alınama­ması nedeniyle 2000 yılın­da döviz kuruna dayalı yeni bir istikrar programı yürür­lüğe konuldu. Ancak aynı yı­lın sonlarına doğru ekonomi­de artış gösteren güven kaybı ve 2001’de ortaya çıkan kriz, programın sonlandırılmasına neden oldu.

27 başkan görev yaptı

Kuruluşundan bugüne 27 kişi, TCMB Başkanı olarak gö­rev yaptı. İlk başkan olan Se­lahattin Çam 1931-1938’de bu görevi yürüttü. Son olarak 2024 yılının şubat ayında Dr. Yaşar Fatih Karahan atandı ve halen görevine devam ediyor.

