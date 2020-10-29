Merkez Bankaları 10 yıldır ilk kez altın satıyor

29 Ekim 2020

WGC raporu altın satışında Türkiye ve Özbekistan merkez bankalarının başı çektiğini belirtirken, üçüncü çeyrekte net satışların 12,1 tonu bulduğu açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde 141,9 ton alım gerçekleşmişti.

Raporda Rusya Merkez Bankası’nın ise 13 yıldır ilk kez bir çeyrekte altın satışı gerçekleştirdiğine dikkat çekiliyor.

Konsey küresel altın talebinin üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 19 düştüğünü, altına olan toplam talebin 2009’un 3’üncü çeyreğinden bu yana en düşük düzeye geldiğini belirtiyor.

Altın yatırımları ise aynı dönemde yüzde 21 yükseldi ve yatırımcılar 222,1 ton altın külçe ve madeni altın alırken, altın destekli EFT’lere de 272,5 ton giriş oldu. Yıl başından bu yana ETF’lere giriş bin tonu aşarak rekor düzeye geldi.