Merkez bankaları altın sattı, Türkiye 25 ton alım yaptı

Küresel merkez bankası altın rezervleri şubat ayında 6 ton. Böylelikle 2020’den bu yana görülmeyen şekilde merkez bankaları art arda iki ay net satış gerçekleştirmiş oldu. Bununla birlikte, yıllık 18 tonluk kümülatif düşüşe rağmen, küresel altın rezervleri 35 bin 600 tonun üzerinde kaldı. Bu rakam, 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Şubat ayı faaliyeti az sayıda bankayla sınırlıydı. Ayın en çok satış yapan ülkesi Özbekistan olurken, Türkiye en yüklü alımı yapan ülkeydi. Özbekistan, altın rezervlerini 22 ton azaltarak Aralık 2020'den bu yana en düşük altın rezervi seviyesi olan 339 tona düşürdü. Şubat ayındaki satıştan sonra bile ülkenin altın rezervleri toplam rezervlerin yüzde 59'unu oluşturuyor. Kazakistan, ocak ayındaki 17 tonluk satışın ardından şubat ayında 5 ton daha sattı. Altın rezervleri şu anda toplam 380 ton yani toplam rezervlerin yüzde 69’u ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede. Katar 6 ton, Moğolistan 1 ton ve Almanya 1 ton ile diğer büyük satıcılardı.

Türkiye’de toplam rezervin %27’si altın

Net alımlara, şubat ayında altın rezervlerine 25 ton ekleyen Türkiye hakim oldu. Bu, yılbaşından bu yana alımları 35 tonun üzerine çıkardı. Toplam altın rezervi 429 tona toplam rezervlerin yüzde 27'si seviyesine geldi. Hindistan aynı dönemde 2.6 ton satın alarak toplam altın stokunu 758 tona çıkardı. Tek aktif gelişmiş piyasa alıcısı olan İrlanda, ay boyunca rezervlerine 1 ton altın ekledi. Toplam altın varlığı, İrlanda'nın altın satın almaya başladığı 2021 Ağustos ayının sonundan bu yana yüzde 88 artışla 11 tonun üzerine çıktı.