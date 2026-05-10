Merkez bankaları altına yükleniyor: Düşüşler kalıcı olmayabilir

Altın fiyatlarındaki artış şu an için durmuş gibi görünse de, merkez bankaları piyasaya 'ekonomik belirsizlik sürse bile, fiyatlar düştüğünde alım yapmaya devam edecekleri' mesajını vermeye devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi'nin son verileri, merkez bankalarının mart ayında net 30 ton altın sattığını gösterdi. Bu durum büyük ölçüde TCMB'nin ve Rusya'nın satışlarından kaynaklandı. Bununla birlikte, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan aktif alıcılar olmaya devam ederken, Çin çok aylık birikim serisini uzattı.

Analistler ise kısa vadeli bir aylık satış baskısından ziyade son dört yılda oluşan yapısal eğilimin belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Analistlere göre merkez bankalarının altın biriktirme politikası, rezervleri çeşitlendirme, jeopolitik belirsizliklere karşı korunma ve ABD dolarına bağımlılığı azaltma hedefleriyle giderek daha stratejik bir karar haline geliyor.

Çin'in alımları dikkat çekiyor

Bu eğilimin merkezinde ise Çin bulunuyor. Çin Halk Bankası, resmi altın rezervlerini üst üste 18 aydır artırıyor. Veriler, ülkenin rezerv yönetimini kısa vadeli fiyat hareketlerine göre şekillendirmediğini, ancak fiyatların zayıfladığı dönemleri fırsat bilerek alımlarını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Mart ayında Çin Halk Bankası, Aralık 2024'ten bu yana en yüksek aylık alımını gerçekleştirerek 8 ton altın satın aldı.

Merkez bankaları alımları artıracak

Çin'in piyasadaki rolü kritik olsa da analistler uzun vadede resmi rezerv portföylerindeki altın miktarının belirleyici olacağını belirtiyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın, küresel rezerv varlıklarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Analistlere göre, bu oran merkez bankalarının ilerleyen dönemde altına daha fazla ağırlık vereceğine işaret ediyor.

Yüksek fiyat seviyelerine rağmen yeni alıcıların piyasaya girmesi de dikkat çekiyor. Kosova'nın tarihinde ilk kez altın satın alma kararı, daha küçük merkez bankalarının da rezerv istikrarını güçlendirmek için değerli metallere yöneldiğine işaret ediyor. Genişleyen katılım, altının küresel para sistemindeki rolünün giderek güçlendiği görüşünü destekliyor.

Merkez bankaları stratejik konumlanmaya odaklanıyor

Son dönemdeki eğilimler de merkez bankası talebinin önceki döngülere kıyasla fiyatlara daha az duyarlı hale geldiğini ortaya koyuyor. Analistler, resmi kurumların kısa vadeli değerlemeler yerine uzun vadeli stratejik konumlanmaya odaklandığını vurguluyor.

Öte yandan analistlere göre merkez bankalarının alımları altın fiyatlarının sert düşmesini engelleyere piyasaya destek oluyor. Kısa vadede yatırımcı işlemleri nedeniyle fiyatlarda iniş çıkış görülse de fiyatlar düştüğünde merkez bankalarının alıma yönelmesi, altına talebi artırıyor. Ancak ABD'de hazine tahvil faizlerinin yükselmesi, doların değer kazanması ve jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarını aşağı çekebilecek riskler arasında görülüyor.

Buna rağmen merkez bankaları altını güvenli bir rezerv olarak görmeye devam ettiği için büyük düşüşlerin kalıcı olması beklenmiyor. Analistlere göre yatırımcılar şu anda piyasayı etkileyecek yeni ekonomik gelişmeleri beklerken merkez bankalarının altın alımları, 2026 boyunca fiyatları desteklemeye devam edecek.

Bankacılık devlerinin altın tahminleri ne diyor?

Bankacılık devleri de hem kısa hem uzun vadede hedef fiyatları yükseltmeye devam ediyor.

Citigroup altın fiyatlarında 3 aylık öngörüsünü 5 bin dolara yükseltirken 6-12 aylık dönem için ise nötrden düşüş eğilimine yakın bir görünüm öngördü. Banka talebin zayıflaması durumunda altın fiyatlarının 4 bin doların altına gerileyeceğini, boğa senaryosunda ise fiyatların 2027 sonuna kadar 6 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.

JP Morgan, uzun vadede altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 500 dolara yükseltirken, yıl sonu tahminini 6 bin 300 dolar seviyesinde korudu.

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu altın hedef fiyatını 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltti.

Deutsche Bank ise altının küresel rezervlerdeki payının yüzde 40'a çıkartılması durumunda, fiyatların beş yıl içinde 8 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.