Merkez Bankalarından AB'ye çağrı! Avrupa’nın önde gelen bankacıları AB’den daha basit kurallar talep ediyor

İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’nın merkez bankası başkanları, Avrupa Komisyonu’na hitaben kaleme aldıkları mektupta, Avrupa Birliği’nin bankacılık düzenlemelerini basitleştirmesi gerektiğini belirtti. Bloomberg News tarafından görülen mektupta, mevcut kuralların ticari bankaları küresel rakipleri karşısında dezavantajlı duruma düşürdüğü vurgulandı.

Jose Luis Escriva, Joachim Nagel, Fabio Panetta ve Francois Villeroy de Galhau’nun imzaladığı mektupta, Avrupa’daki bankacılık kurallarının geniş kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği ve bunun diğer büyük yargı bölgeleriyle rekabeti sağlamak açısından önemli olduğu ifade edildi.

Bankacılar, 2008 finansal krizinden sonra yürürlüğe giren sıkı düzenlemelerin zaman içinde karmaşıklaştığını ve ekonomik büyümeyi engelleyici bir hale geldiğini savundu.

ABD’de, Trump yönetimi döneminde finans sektöründeki düzenlemelerin gevşetilmesi yönünde adımlar atılmışken, Avrupa’daki bankacılar da daha adil rekabet koşulları talep ediyor.

Mektupta, “Şu anda önceliğin Avrupa bankaları için geçerli olan kuralların bütünsel bir değerlendirmesini geliştirmek olması gerektiğine inanıyoruz” ifadesine yer verildi.

Önde gelen Avrupa bankacıları, tamamen bir deregülasyon talebinde bulunmadıklarını belirtirken, bankacılık kurallarının sadeleştirilmesinin Avrupa finans sektörünü daha rekabetçi hale getireceğini vurguladı.

Bu çağrı, Avrupa’daki düzenleyici politikaların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri hakkında yeni tartışmaları gündeme getirirken, AB Komisyonu’nun konuya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.