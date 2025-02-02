Merkez bankalarının altın rezervlerinde artış! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma trendi sürerken, Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Dünya Altın Konseyi’nin 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, ABD 8 bin 133 ton ile ilk sırada yer alırken Türkiye, 595 bin 37 ton rezervle 10. sıraya yerleşti.

Rusya zirvede, Türkiye üçüncü sırada

2013 ile 2023 yılları arasında merkez bankalarının altın alımlarına bakıldığında, Rusya 1.298 ton ile ilk sırada yer aldı. Çin ise 1.181 ton ile ikinci oldu. Türkiye, 424 ton altın alımı gerçekleştirerek üçüncülüğe yükseldi.

Türkiye’yi sırasıyla 256 ton ile Polonya ve 246 ton ile Hindistan takip etti. Özbekistan 154 ton, Kazakistan 151 ton, Singapur 103 ton, Irak 100 ton ve Tayland 92 ton ile altın alımlarında öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.