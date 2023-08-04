Merkez bankalarının dijital paraya ilgisi arttı

Türkiye’nin blok zincirine adaptasyonu için rehber olmayı hedefleyen “KPMG Perspektifinden Web3” raporu, blok zinciri teknolojisiyle birlikte dijital ve kripto para birimlerinin ortaya çıkışının, son yıllarda finansal kurum ve risk sermayedarını bu yeni alana ilgi duyduğunu gösteriyor.

Dijital para birimlerinin popülaritesinin giderek arttığına değinen rapor, bu gelişmenin merkez bankalarının dikkatini çektiğini, bu alanda birçok ülkenin çalışmalarının daha aktif hale geldiğini ve CBCD’ler (merkez bankası dijital para birimleri) de ön plana çıktığını gösteriyor.

KP LAw Kurucu Ortağı Av. Onur Küçük, “Günümüzde blok zinciri ve yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin yükselişi ve paylaşım ekonomisi gibi yeni ekonomik sistemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, finans ve ticaretin geleceği, yenilikçi yeni para biçimleriyle şekillenecektir. CBDC'ler ve Stablecoin'ler, değer alışverişi yapma ve serveti ölçme şeklimizi değiştirebilecek en umut verici yeni dijital para birimi biçimleri arasındadır. CBDC'ler ve Stablecoin'lerin yakın gelecekte Türkiye'de daha fazla ilgi görmesi öngörülmektedir” dedi.