Merkez Bankası 10 yıl sonra ABD Hazine tahvili alımına yeniden başladı

Türkiye on yıl sonra ilk kez ABD Hazine tahvili satın almaya başladı.

Bloomberg News'in haberine göre, Merkez Bankası'nın Hazine tahvillerini rezerv politikasını normalleştirme çabalarının bir parçası olarak satın aldığı ve döviz rezervlerinin şu anda sağlıklı bir seviyede olduğu belirtildi.

Merkez'in tahvil rezervlerinde artış

Türkiye'nin rezervlerindeki ABD Hazine tahvili miktarının ise son bir yılda 10 milyar dolar artarak 12 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

On yıl önce yaklaşık 80 milyar dolarla zirveye ulaşan varlıkların çoğu, Donald Trump'ın görevdeki ilk döneminde Washington ile ilişkilerin bir dizi siyasi ve jeopolitik anlaşmazlık nedeniyle bozulmaya başlamasının ardından Ankara tarafından terk edilmişti.

En büyük alımlar, ABD seçimlerinin Trump'ı Beyaz Saray'a geri getirmesinden önceki ay olan Ekim ayında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşti.