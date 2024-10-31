Merkez Bankası 2025'e mi erteleyecek? TÜSİAD Başkanı Turan’dan faiz indirimi yorumu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Merkez Bankası'nın faiz indirimi politikasının 2025 yılına ertelendiğini öngörüyor. Enflasyon oranlarının izlenmesi gerektiğini vurgulayan Turan, 2025'in ilk çeyreğinde faiz indiriminin başlayabileceğini belirtti. Turan ayrıca, 2025 yılı için Orta Vadeli Program enflasyon tahminini "iyimser" olarak değerlendirdi ve asgari ücret zammı konusunda işçi ve işverenlerin uyumlu bir karara varacaklarını düşündüğünü ifade etti.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ß, faiz indirimi ve ekonomik beklentilere dair önemli açıklamalarda bulundu. TRAI Yapay Zeka Zirvesi'nde CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Turan, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecinin 2025 yılına sarkabileceğini öne sürdü.
Faiz indirimlerinin 2025'in ilk çeyreğinden itibaren başlayabileceğini belirten Turan, “Faiz indirimlerinin 2024 içinde gerçekleşmesini beklemiyoruz. Enflasyonun mevcut ivmesini görmemiz gerekiyor. 2025’in başında, özellikle ilk çeyreğinde, faiz indiriminin gündeme geleceğini düşünüyoruz” dedi.
Turan, bu yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 40-45 arası olarak öngördüğünü belirterek, 2025 Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin ise “iyimser” olduğunu ifade etti.
Asgari ücret zammıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Turan, işçi ve işveren sendikalarının uyum içinde bir karar alacaklarını tahmin ettiğini belirtti ve net bir yorum yapmanın şu aşamada doğru olmayacağını söyledi.