Merkez Bankası 2025'in ilk faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek. Aralık ayında yüzde 47,5'e indirilen politika faizinin, bu toplantıda 250 baz puanlık bir düşüşle yüzde 45'e çekilmesi bekleniyor. Ekonomistler, yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 30 olarak öngörüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını açıklamak için bugün toplanıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlık ettiği toplantıda, politika faizine yönelik yeni karar saat 14.00’te duyurulacak.
Aralık ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti. Bugün yapılacak toplantıda da benzer bir karar alınması bekleniyor.
Ekonomistlerin beklentisi (Faiz kararı ne olacak?)
TCMB'nin faiz kararı öncesinde yapılan beklenti anketleri, faiz indiriminin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Ekonomistlerin öngörüleri şu şekilde:
AA Beklenti Anketi: 250 baz puan indirim
Deutsche Bank: 250 baz puan indirim
Morgan Stanley: 250 baz puan indirim
Societe Generale: 250 baz puan indirim
Ayrıca ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak kaydedildi.
2025 TCMB PPK toplantı takvimi
Geçmiş yılların aksine bu yıl TCMB toplamda 8 toplantı yapacak. Yayınlanan takvime göre TCMB PPK, Şubat, Mayıs, Haziran, Kasım aylarını pas geçecek. Düzenlenecek 8 toplantının tarihleri ise şöyle:
23 Ocak (1. toplantı) → 6 Mart (2. toplantı) → 17 Nisan (3. toplantı) → 19 Haziran (4. toplantı) → 24 Temmuz (5. toplantı) → 11 Eylül (6. toplantı) → 23 Ekim (7. toplantı) → 11 Aralık (8. toplantı)