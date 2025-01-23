Merkez Bankası 2025'in ilk faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını açıklamak için bugün toplanıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlık ettiği toplantıda, politika faizine yönelik yeni karar saat 14.00’te duyurulacak.

Aralık ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti. Bugün yapılacak toplantıda da benzer bir karar alınması bekleniyor.

Ekonomistlerin beklentisi (Faiz kararı ne olacak?)

TCMB'nin faiz kararı öncesinde yapılan beklenti anketleri, faiz indiriminin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Ekonomistlerin öngörüleri şu şekilde:

AA Beklenti Anketi: 250 baz puan indirim

Deutsche Bank: 250 baz puan indirim

Morgan Stanley: 250 baz puan indirim

Societe Generale: 250 baz puan indirim

Ayrıca ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak kaydedildi.

2025 TCMB PPK toplantı takvimi

Geçmiş yılların aksine bu yıl TCMB toplamda 8 toplantı yapacak. Yayınlanan takvime göre TCMB PPK, Şubat, Mayıs, Haziran, Kasım aylarını pas geçecek. Düzenlenecek 8 toplantının tarihleri ise şöyle:

23 Ocak (1. toplantı) → 6 Mart (2. toplantı) → 17 Nisan (3. toplantı) → 19 Haziran (4. toplantı) → 24 Temmuz (5. toplantı) → 11 Eylül (6. toplantı) → 23 Ekim (7. toplantı) → 11 Aralık (8. toplantı)