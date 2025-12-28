Merkez Bankası, 2026 takvimini ve yol haritasını paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimini kamuoyuyla paylaştı.

TCMB’nin yeni yıl takvimine göre Merkez, 2026'da 12 faiz kararı açıklayacak, 12 toplantı özeti paylaşacak, 6 enflasyon 3 de finans istikrar raporu sunacak. Açıklama ve raporlama tarihleri ise şöyle;

Para Politikası Kurulu toplantı kararı

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

21 Ocak 2027

18 Mart 2027

22 Nisan 2027

10 Haziran 2027

Para Politikası Kurulu toplantı özeti

29 Ocak 2026

18 Mart 2026

30 Nisan 2026

18 Haziran 2026

30 Temmuz 2026

17 Eylül 2026

30 Ekim 2026

17 Aralık 2026

28 Ocak 2027

25 Mart 2027

29 Nisan 2027

17 Haziran 2027

Enflasyon Raporu

12 Şubat 2026

14 Mayıs 2026

13 Ağustos 2026

12 Kasım 2026

11 Şubat 2027

13 Mayıs 2027

Finansal İstikrar Raporu

22 Mayıs 2026

27 Kasım 2026

28 Mayıs 2027

TCMB'nin 2026 yol haritası

TCMB, 2026 takviminin yanı sıra gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2026 Yılı Para Politikası'nı da yayımladı.

TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu aktarılan metinde, tüm politika araçlarının bu amaç doğrultusunda kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği ve TCMB'nin fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarını da gözeteceği vurgulandı.

Metinde, TCMB'nin 2025 yılında açıkladığı yaklaşım çerçevesinde, enflasyonun gelecek dönemdeki seyri konusunda iktisadi birimlere rehberlik etmesi öngörülen göstergelerin, orta vadede "enflasyon hedefi" iken, kısa vadede yıl sonu odaklı "ara hedefler" olacağı belirtilerek, TCMB'nin ayrıca tahmin patikasını da açıklamayı sürdüreceği bildirildi.

Enflasyon hedefi yüzde 5'te korundu

Bu doğrultuda, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde Hükümet ile belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu belirtilen metinde, TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak belirlendiği aktarıldı.

TCMB'nin ocak ve mart aylarında politika faizini toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine getirdiği aktarılan metinde, para politikası kararlarının enflasyon gelişmeleri ve beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi, kredi gelişmeleri, finansal koşullar ile likiditeyi ve fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler analiz edilerek ve kararların gecikmeli etkileri de dikkate alınarak oluşturulmaya devam edileceği kaydedildi.

Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyinin, enflasyonu kısa vadede Enflasyon Raporlarında paylaşılan ara hedeflere, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde oluşturulacağı kaydedilen metinde, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde, parasal aktarım mekanizmasının, ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği bildirildi.

Metinde, likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Her PPK toplantısı öncesindeki 3 iş günlük süreyi kapsayan dönem 'sessiz dönem' olarak adlandırılmakta ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Söz konusu süreçte PPK toplantısına hazırlık amacıyla, karar alma sürecine girdi sağlayan birimler PPK'ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2026 yılında 8 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ve kısa gerekçesi, Türkçe ve İngilizce olarak, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır."

Metinde, "Mevduatın Türk lirası cinsinden ve yurt dışı borçlanmanın uzun vadeli olmasını önceliklendiren politika çerçevesi 2026 yılında da sürdürülecektir" denilirken, kredi büyümesinin ve kompozisyonunun dezenflasyon sürecini ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici bir çerçevede oluşacağı, kredi büyüme sınırları ve düzenleme kapsamında sağlanan istisnaların yıl içinde gözden geçirileceği belirtildi.

Metinde, 2026 yılında piyasa koşulları çerçevesinde bankalarla lokasyon swap işleminin gerçekleştirilebileceği belirtilerek, "TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara yaklaşık olarak toplam 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Rezerv iyileştirmeye yönelik çalışmalar devam edecek

Politika metninde, bankaların TCMB'ye kendilerine tanınan limitler çerçevesinde ve çeşitli vadelerde teminat döviz deposu veya altın deposu getirebileceği bildirildi.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından uluslararası rezervlerin güçlendirilmesinin büyük önem arz etmekte olduğuna dikkati çekilen metinde, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılında uluslararası rezervler artış eğilimini korumuş ve brüt rezervler 35,7 milyar dolar yükseliş kaydederek 12 Aralık 2025 itibarıyla 190,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Swap hariç net rezervler ise yılbaşından 12 Aralık 2025 tarihine kadar olan dönemde 20,8 milyar dolar iyileşerek 66 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu doğrultuda, 2026 yılında piyasa koşulları elverdiği müddetçe uluslararası rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecektir.

TCMB, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası döviz depo alım işlemleri ve yabancı ülke merkez bankaları ile gerçekleştirilen para takası anlaşmalarını gözden geçirmektedir. 2025 yılında bahsi geçen kalemlerde 11,4 milyar dolar düşüş gerçekleşmiştir. 2024 yılı nisan ayı başından beri yabancı para cinsi dış yükümlülüklerdeki birikimli iyileşme 23,1 milyar dolar seviyesindedir. Uluslararası rezervler güçlendirilirken, rezerv kompozisyonunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara 2026 yılında da devam edilecektir."

TCMB temel politika aracı olarak repo ihale faiz oranını kullanacak

Politika metninde, Yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında 12 Aralık 2025 itibarıyla 45,7 milyar Türk lirası kredinin tahsis edildiği kaydedildi.

İhracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara 2025 yılı içerisinde kullandırılan reeskont kredisi tutarının 12 Aralık 2025 itibarıyla 965 milyar Türk lirası olarak gerçekleştiği aktarılan metinde, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"2025 yılında ulusal paralar cinsinden ticaretin desteklenmesini amaçlayan para takası anlaşmaları kaynaklı reeskont kredileri kullandırımları artarak devam etmiştir. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin etkin kullanımının desteklenmesine yönelik olarak reeskont kredisi kullanımlarında net ihracatçı olma şartı yerine ihracatçı skoru uygulaması 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Reeskont kredilerinin verimli bir şekilde kullandırılması, 2026 yılında da finansman kaynaklarının etkin ve etkili dağılımı açısından önem arz edecektir."

Metinde, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğuna işaret edilerek, "Bu bağlamda, TCMB temel politika aracı olarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını kullanacaktır. Bunun yanında likidite yönetimi araçları ve makroihtiyati çerçeve de dahil tüm politika araçları bu amaç doğrultusunda kullanılacaktır. Fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar da gözetilecektir." denildi.