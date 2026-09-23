Merkez Bankası açıkladı: Finans sektöründe güven kaybı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) sonuçlarını açıkladı. Finansal sektörde güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 150,4 seviyesine geriledi.

TCMB tarafından gerçekleştirilen Finansal Hizmetler Anketi, finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılarak toplulaştırılmasıyla hazırlandı.

İş durumu ve talep güveni aşağı çekti

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere yönelik talebin FHGE'yi düşüş yönünde etkilediği görüldü. Gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentisi ise endeksi artış yönünde destekledi.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu belirtenlerin değerlendirmeleri önceki aya göre zayıfladı. Aynı dönemde hizmetlere olan talepte artış yaşandığını bildirenlerin oranındaki seyir de güç kaybetti. Buna karşılık gelecek üç ayda hizmetlere yönelik talebin artacağı beklentisi güçlendi.

İstihdam beklentileri güçlendi

İstihdama ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda istihdamın arttığını bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç ayda istihdam artışı bekleyenler lehine olan seyir ise güç kazandı.

Alt sektörlerde farklı seyir

Ağustos ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektörünün alt kalemlerinde farklı bir görünüm ortaya çıktı.

Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe güven endeksi bir önceki aya göre 5,3 puan gerilerken, Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektöründe 0,6 puanlık düşüş kaydedildi.

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları sektöründe ise güven endeksi ağustosta 3,5 puan arttı.