Merkez Bankası açıkladı: Reel efektif döviz kuru temmuzda yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi bir önceki aya göre 0,39 puan artarak 105,96 seviyesine yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise 0,43 puanlık artışla 101,50 olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, temmuz ayında Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,76, euro ise ortalama yüzde 0,77 oranında değer kazandı. Aynı dönemde yurt içinde TÜFE aylık yüzde 1,78, Yi-ÜFE ise yüzde 1,52 artış gösterdi.

Merkez Bankası değerlendirmesinde, Türkiye'deki tüketici enflasyonundaki artışın reel efektif döviz kuru endeksini yukarı yönlü desteklediği belirtildi. Buna karşılık, dünya TÜFE sepetindeki değişim ile nominal kur sepetindeki hareketlerin endeksi azaltıcı yönde etkilediği ifade edildi. Böylece söz konusu etkilerin birleşimiyle TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında sınırlı da olsa yükseliş kaydetti.