Merkez Bankası açıkladı: Rezervler geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 18 Eylül haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere bakıldığında rezervlerde düşüş yaşandı.

Toplam rezervler 4 milyar 319 milyon dolar azalırken, döviz rezervlerindeki gerilemeye karşılık altın rezervlerinde artış kaydedildi.

Veriler, Merkez Bankasının toplam rezervlerinin bir haftada 178 milyar 724 milyon dolardan 174 milyar 405 milyon dolara gerilediğini gösterdi.

Döviz rezervleri 5,6 milyar dolar azaldı

Toplam rezervlerdeki düşüşte brüt döviz rezervlerindeki gerileme etkili oldu.

11 Eylül'de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 18 Eylül itibarıyla 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara indi.

Altın rezervleri yükseldi

Döviz rezervleri gerilerken altın tarafında ise ters yönlü bir hareket görüldü.

Merkez Bankasının altın rezervleri aynı dönemde 1 milyar 317 milyon dolar artış gösterdi. Böylece bir önceki hafta 110 milyar 280 milyon dolar olan altın rezervleri 111 milyar 597 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezerv 174,4 milyar dolara indi

Döviz rezervlerindeki düşüşün altın rezervlerindeki artıştan daha yüksek olması toplam rezervlere de gerileme olarak yansıdı.

Böylece TCMB'nin toplam rezervleri bir haftada 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolar seviyesine indi.