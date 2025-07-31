Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerde artış sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 25 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 3,28 milyar dolar artarak 171 milyar 848 milyon dolara düzeyinde gerçekleşti. Banka önceki hafta 168,6 milyar dolar brüt rezerv açıklamıştı. Böylece rezervlerde haftalık bazda yüzde 1,9'luk artış yaşandı.

Altın rezervleri 25 Temmuz haftasında yüzde 0,1 azalarak 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 322 milyon dolar artışla 86 milyar 625 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Temmuz'da 83 milyar 303 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

25 Temmuz haftasında net rezervler ise 62 milyar 799 milyon dolardan 64 milyar 450 milyon dolara yükseldi. Böylece bir önceki haftaya göre net rezervlerde 1 milyar 651 milyon dolar artış kaydedildi.