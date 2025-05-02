Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerdeki düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 26 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,8 azalarak 141,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Banka önceki hafta 146,6 milyar dolar brüt rezerv açıklamıştı.

Brüt rezervde olduğu gibi net rezervlerde de düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 38,6 milyar dolan olan net uluslararası rezervler 3 milyar 619 milyar dolar düşüşle 35 milyar dolara geriledi. Net rezervlerdeki 6 haftalık düşüş 38,9 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde altın rezervleri de 452 milyon dolar düşüşle 82,2 milyar dolardan 81,8 milyar dolara geriledi.

10 ayın en düşük seviyesi kaydedildi

Swap hariç net rezervlerde de 4 milyar dolar azalma yaşandı. Önceki hafta 20,4 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, geçen hafta itibarıyla 16,4 milyar dolar oldu.

Böylece swap hariç net rezervlerde 10 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.