Merkez Bankası açıkladı: Rezervlerdeki erime devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,8 azalarak 138,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Banka önceki hafta 141,1 milyar dolar brüt rezerv açıklamıştı.

Brüt rezervde olduğu gibi net rezervlerde de düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 35 milyar dolar olan net uluslararası rezervler 2,2 milyar dolar düşüşle 32,8 milyar dolar oldu.

Döviz rezervleri ise önceki haftaya göre yüze 3,3 düşerek 49,9 milyar dolar seviyesinde oldu.

Bu dönemde altın rezervleri de yüzde 1 düşüşle 80,9 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta altın cinsinden rezerv varlıkları 81,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Swap hariç net rezervlerde de erime devam etti. Swap hariç net rezervler 16,4 milyar dolardan 13,8 milyar dolara geriledi.