Merkez Bankası açıkladı: Sanayide kapasite kullanımı mayısta 0,5 puan arttı
Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde gerçekleşti.
KKO mayısta bir önceki aya göre tüketim mallarında 0,5 puan artışla yüzde 73,1'e, yatırım mallarında 0,4 puan artışla yüzde 73,6'ya, ara mallarda 0,5 puanyükselişe yüzde 75,0'a yükseldi.
Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan kapasite kullanım oranı verileri, 2025 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1849 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.