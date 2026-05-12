Merkez bankaları rekor düzeyde altın sattı

Küresel merkez bankaları mart ayında toplam 102 tonluk net altın satışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 16 milyar dolar değerindeki bu miktar, 21. yüzyılın en yüksek aylık altın çıkışı olarak kayıtlara geçti. İran ile süregelen savaşın etkisiyle enerji fiyatlarının yükselmesi ve dolar kurundaki hareketlilik, satışların temel belirleyicisi oldu.

Jeopolitik riskler altın rezervleri üzerinde baskı oluşturdu

Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından mart ayında altın fiyatları 2013 yılından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Finansal piyasalarda yaşanan bu oynaklık, merkez bankalarının rezerv yönetim politikalarını etkiledi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre altın ETF fonlarından da aynı dönemde 84 tonluk çıkış görüldü.

MKS Pamp değerli metaller stratejisti Nicky Shiels, merkez bankası satışlarının son haftalarda yaşanan bin dolarlık fiyat düşüşünün ana itici gücü olduğunu belirtti. Yatırımcıların mart ayındaki tasfiyeleri toplamda 12 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Analistler, bu durumun 2022 yılı eylül ayından bu yana görülen en yoğun aylık çıkış olduğunu kaydetti.

TCMB altın satışlarında başı çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında toplam rezervlerinin yaklaşık %15'ine tekabül eden bir miktarı satış ve swap işlemlerine konu etti. Resmi verilere göre banka, 27 mart ile biten 4 haftalık süreçte 52 ton altın sattı. Ayrıca döviz piyasasında Türk lirasını desteklemek amacıyla 79 tonluk altın swap işlemi gerçekleştirdi.

Bu hamlelerin ardından Türk lirası nisan ayı başında denge kazanmadan önce dolar karşısında yeni seviyeleri test etmişti. Uzman kuruluş Metals Focus, merkez bankası satışlarındaki bu artışın geçici olabileceğini değerlendiriyor. Kurum, satışlara rağmen resmi sektörün yıl başından bu yana net alıcı konumunu koruduğunu vurguladı.

Çin ve Polonya düşük fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirdi

Çin Halk Bankası (PBoC) verileri, ülkenin Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük 5. altın sahibi konumuna yükseldiğini gösterdi. Çin mart ayında 5 tonluk alım yaparak son bir yılın en yüksek aylık artışını gerçekleştirdi. Benzer şekilde Polonya da 11 tonluk alım yaparak Türkiye'nin doğrudan sahip olduğu rezerv miktarını geçti.

Polonya bu hamlesiyle dünyanın en büyük 11. altın sahibi haline geldi. Analistler, artan jeopolitik risklerin merkez bankalarını dolar dışı varlıklara yönlendirmeye devam edeceğini öngörüyor. Mart ayındaki rekor satışlara rağmen genel trendin çeşitlendirme yönünde olduğu ve altın fiyatlarındaki düşüşün belirli bankalarca alım yönlü kullanıldığı gözlemlendi.