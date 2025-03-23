Merkez Bankası banka yöneticileriyle bir araya geliyor
Merkez Bankası (MB) yetkililerinin ekonomideki son gelişmeleri görüşmek üzere bankaların yöneticileriyle bugün bir araya geleceği bildirildi. Toplantıda teknik konular ile piyasalardaki dalgalanmaların masaya geleceği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin bankaların yöneticileriyle bir araya geleceği bildirildi.
Toplantı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından geldi.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından BIST 100 Endeksi ve dövizde oynaklık görülmüştü.
ForInvest, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da katılacağı toplantıda teknik konularda koordinasyonun görüşüleceğini ve son satış dalgalammalarının değerlendireceğini yazdı.