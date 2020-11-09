Merkez Bankası Başkanı Ağbal: 19 Kasım'a kadar gelişmeleri izleyeceğiz, tüm araçlar kullanılacak

09 Kasım 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentilerin gözden geçirileceğini, gelişmelerin de yakından takip edilerek oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararlarının alınacağını bildirdi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.



19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."

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