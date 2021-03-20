Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevden alındı!

Hüseyin GÖKÇE

Ekonomi yönetiminde şok görevden alma yaşandı. 2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.

Ağbal’ın yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Kavcıoğlu, bir süre Halk Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş, ardından da 26’ncı dönem AK Parti Bayburt Milletvekilliği yapmıştı.

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, 2 Mart tarihinde Yeni Şafak Gazetesinde yayınlanan makalesinde, Merkez Bankası’na rezervlerle ilgili yöneltilen eleştirilere bankanın cevap vermemesini eleştirmişti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 18 Mart'taki toplantısında politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çekmişti.

Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayıs 1967 Bayburt doğumlu olan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.